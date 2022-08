Le renforcement de la coopération régionale au centre d’entretiens entre les pays de l’ASEAN, Beijing, Tokyo et Séoul

Cette réunion de l’ASEAN plus 3, qui s’inscrit dans le cadre des travaux de la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) organisés du 3 au 6 août, a été l’occasion pour toutes les parties de s’arrêter sur le rôle majeur de la coopération 10+3 dans le succès des pays de la région concernant la lutte contre le Covid-19 et la relance économique.

Les chefs de la diplomatie des pays concernés ont également convenu, lors de cette réunion, d’accélérer l’intégration économique régionale, de pleinement mettre en œuvre le Partenariat économique régional global (RCEP), d’aider les pays à améliorer leur résilience économique, d’assurer le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d’approvisionnement et de répondre ensemble aux défis en matière de sécurité alimentaire et énergétique.

S’exprimant à cette occasion, le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a présenté quatre propositions de son pays pour la promotion de la coopération en Asie de l’Est, la première étant de planifier un projet de développement à long terme de l’Asie de l’Est, à travers notamment l’adoption d’un nouveau plan de travail quinquennal pour la coopération 10+3 afin de fournir une direction générale à la coopération future.

M. Wang a aussi mis l’accent sur la nécessité de promouvoir l’intégration économique régionale, à travers la mise en place d’un mécanisme de don spécial pour la coopération économique et technique du RCEP, dans le cadre du Fonds de coopération ASEAN-Chine, en vue d’aider les pays de l’ASEAN à améliorer leurs capacités pour une meilleure mise en œuvre du pacte.

Le responsable chinois a, en outre, appelé à élever le niveau des capacités de gestion de crise au sein des pays de la région, grâce à la construction d’un centre de réserve de fournitures médicales d’urgence 10+3 et la création d’un mécanisme de réunion pour la gestion des catastrophes au niveau ministériel.

Il a également évoqué l’élargissement des échanges et de la coopération entre les pays de la région dans les domaines de l’infrastructure numérique, du commerce en ligne, de la logistique numérique et des villes intelligentes afin de faciliter la transformation numérique de la région.

La 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, organisée en présentiel pour la première fois en deux années en raison de la pandémie du Covid-19, comprend plus de 20 activités durant lesquelles les pays membres de l’ASEAN se pencheront sur les mécanismes de coopération régionale, ainsi que les moyens de renforcer les relations avec 11 partenaires clés du bloc, à savoir l’Australie, le Canada, la Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.