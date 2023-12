Le ministre espagnol des Affaires étrangères attendu les 13 et 14 décembre au Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, effectuera les 13 et 14 décembre une visite au Maroc, a appris, mardi, la MAP de sources diplomatiques espagnoles à Madrid. »Cette visite a pour objectif de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment politique, économique, commercial et linguistique’’, ont indiqué les mêmes sources, précisant qu’il s’agit du ‘’premier voyage bilatéral de M. Albares à l’étranger depuis le début de la nouvelle législature’’.