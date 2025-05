Le Maroc ouvre un consulat honoraire à Florianopolis dans le sud du Brésil

Selon un communiqué de l’Ambassade du Maroc à Brasilia, la cérémonie d’inauguration a été présidée par l’Ambassadeur du Roi au Brésil, M. Nabil Adghoghi, en présence de la vice-gouverneure de Santa Catarina, Mme Marilisa Boehm, du Maire de Florianópolis, M. Topázio Neto, de plusieurs autorités locales ainsi que de personnalités du monde des affaires et des médias.

Cette nouvelle représentation consulaire découle de la bonne dynamique qui distingue, depuis plusieurs années, le partenariat bilatéral Maroc-Brésil et aura pour vocation de conférer un élan supplémentaire aux liens de plus en plus étroits entre le Maroc et l’État de Santa Catarina, reconnu pour son dynamisme, particulièrement dans les domaines de la technologie, de l’innovation, de la logistique, de l’industrie et du tourisme, souligne l’ambassade.

A cette occasion, le Consul honoraire nouvellement nommé, M. Wilfredo Gomes, cité dans le communiqué, a exprimé sa profonde gratitude pour la confiance placée en lui par le Royaume et s’est engagé à œuvrer pour servir les intérêts du Maroc auprès aussi bien des autorités que de la communauté d’affaires de l’État.

S’exprimant au nom du gouverneur de l’État Jorginho Mello, Mme Boehm a exprimé la fierté de Santa Catarina d’avoir été choisie par le Royaume du Maroc pour avoir une représentation consulaire dans le Sud du Brésil et exprimé l’engagement des autorités de l’État à participer activement dans le raffermissement de liens multiformes entre les opérateurs économiques de Santa Catarina et leurs homologues du Maroc.

Elle a, à ce titre, passé en revue les multiples atouts de l’État notamment dans les domaines de la technologie et de l’innovation, de la connectivité maritime internationale, de l’industrie et de l’agro-négoce.

Pour sa part, M. Adghoghi, et tout en rappelant les réalisations majeures du partenariat Maroc-Brésil, a mis en exergue la profonde transformation économique que connaît le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI, en perspective de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030, avec l’Espagne et le Portugal.

Il a notamment évoqué la feuille de route mise en œuvre dans le domaine des infrastructures aéroportuaire, aérienne et ferroviaire, les programmes d’investissements massifs de plusieurs enseignes touristiques mondiales au Maroc, qui sont autant d’opportunités pour que les opérateurs économiques et les investisseurs brésiliens s’implantent au Maroc.

La cérémonie s’est conclue par un somptueux déjeuner marocain organisé par l’Ambassade du Royaume du Maroc à l’occasion duquel fut présenté un éventail raffiné de l’art culinaire national.