8ème édition des Morocco Capital Markets Days à Londres du 7 au 9 mai

La 8ème édition des Morocco Capital Markets Days (MCMD) se tiendra du 7 au 9 mai à Londres, avec la participation d’une trentaine de dirigeants d’entreprises cotées, des opérateurs du marché des capitaux marocain ainsi que des personnalités marocaines et britanniques influentes, a annoncé la Bourse de Casablanca.

Organisée avec le soutien de l’Ambassade du Maroc au Royaume-Uni, cette édition propose un programme particulièrement riche, notamment avec une conférence plénière dédiée aux atouts économiques et aux perspectives de développement du Maroc, et des meetings one-to-one prévoyant plus de 160 réunions entre entreprises marocaines cotées et investisseurs internationaux, indique un communiqué de de la Bourse de Casablanca.

Avec 8 side events organisés, 34 entreprises cotées et plus d’une vingtaine d’investisseurs mobilisés, la 8ème édition du Morocco Capital Markets Days établit de nouveaux records et confirme l’attractivité du marché marocain, tant auprès de la place financière londonienne que des professionnels et étudiants marocains installés au Royaume-Uni.

Un timing idéal, puisque cette édition s’inscrit dans le cadre des Morocco Business Weeks, organisées à Londres du 28 avril au 9 mai, avec pour ambition de mettre en lumière le potentiel économique du Maroc et de renforcer les liens de coopération avec le Royaume-Uni.

À travers cet événement, la Bourse de Casablanca réaffirme sa volonté de connecter le marché des capitaux marocain aux grandes places internationales et de renforcer l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs étrangers, conclut le communiqué