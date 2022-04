Le Maroc et l’Arabie Saoudite fixent les priorités de la coopération économique bilatérale

Au cours de ces entretiens, auxquels a pris part l’ambassadeur du Maroc à Riyad, M. Mustapha Mansouri, M. Al Qasabi a indiqué que l’Arabie saoudite, sous les directives du Roi Salman bin Abdelaziz et du Prince héritier Mohammed ben Salmane Bin Abdelaziz, est déterminée à donner une forte impulsion aux relations économiques et commerciales avec le Maroc, à l’instar des liens politiques existant entre les dirigeants des deux pays.

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de définir les priorités de la coopération économique bilatérale, notamment la communication gouvernementale et entre les secteurs privés des deux pays, le renforcement des relations économiques bilatérales, l’investissement dans le capital humain et l’accès conjoint aux marchés prometteurs. M. Al Qasabi a également mis en exergue l’importance de l’intensification des réunions entre les responsables gouvernementaux et les représentants du secteur privé des deux pays, et le développement des investissements saoudiens au Maroc, qui s’élèvent à 240, ainsi que les investissements marocains en Arabie Saoudite au nombre de 11.

Il a aussi relevé l’importance d’investir dans le capital humain en augmentant le nombre de travailleurs marocains en Arabie saoudite, actuellement au nombre de 22.000 à près de 500.000.

Pour sa part, M. Mezzour a passé en revue les opportunités d’investissement offertes par le Maroc et les énormes potentialités d’investissement au Royaume, en l’occurrence sa situation géographique, sa main-d’œuvre qualifiée, ainsi que les accords de libre-échange signés avec l’Union européenne, les États-Unis et nombre de pays arabes.

Il a, dans ce sillage, appelé au renforcement du système logistique en réduisant certains obstacles qui pourraient entraver les échanges entre les deux pays.

Il s’agit également de la création d’une ligne maritime entre les deux pays, à même de renforcer les échanges commerciaux, a-t-il dit. Le ministre marocain a, en outre, exprimé l’ambition du Maroc de bénéficier de l’expérience saoudienne notamment dans le modèle des zones industrielles.

M. Mezzour participera, lundi soir au Forum des affaires maroco-saoudien, qui revêt une grande importance dans la promotion de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.