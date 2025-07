Le Maroc et l’Arabie Saoudite déterminés à renforcer la coopération économique

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consolidation et du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l’Arabie Saoudite et vise à examiner les moyens à même de faciliter et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, et de renforcer la coopération dans divers domaines industriels.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Mezzour a mis en avant la dynamique de transformation que connaît le Maroc, notamment en matière d’énergies renouvelables, d’infrastructures et d’industrialisation, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

Il a souligné que cette trajectoire renforce l’attractivité du Royaume en tant que hub régional pour les investissements, aussi bien nationaux qu’étrangers.

M.Mezzour a également salué l’importance de cette mission économique, qui regroupe des représentants de plus de 25 entreprises saoudiennes opérant dans des secteurs variés, reflétant une volonté partagée d’approfondir les liens économiques et de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant.

A cette occasion, le ministre a présenté la plateforme industrielle marocaine et les nombreux avantages compétitifs qu’offre le Royaume, invitant les opérateurs économiques saoudiens à y investir et à profiter des dispositifs d’accompagnement mis en place.

De son côté, M. Al-Huwaizi a indiqué que cette délégation ambitionne de nouer des relations d’affaires durables avec les opérateurs économiques marocains et d’explorer les nombreuses opportunités offertes par le Maroc dans des domaines porteurs, tels que l’énergie, les infrastructures, l’industrie, les services et les nouvelles technologies.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations qui les unissent et ont convenu de hisser le niveau des échanges commerciaux à la hauteur du potentiel des deux pays et de renforcer le partage d’expérience et d’expertise.

Les deux pays ont en outre souligné la nécessité de collaborer ensemble en tirant profit des opportunités économiques que présentent l’organisation de la coupe du monde 2030 par le Maroc et de celle de 2034 par l’Arabie saoudite.

Les échanges ont également porté sur les opportunités de coopération industrielle dans des filières à fort potentiel telles que l’agroalimentaire, les industries chimiques, plastiques, mécaniques, électriques, minières, ainsi que la fabrication de papier et de carton.

Le rôle des établissements financiers saoudiens dans le soutien aux projets d’investissement a également été souligné, notamment à travers des mécanismes de financement adaptés aux initiatives stratégiques conjointes.

Cette rencontre a été marquée par la volonté des deux parties de renforcer le dialogue économique multilatéral, en particulier avec l’Union européenne et d’autres partenaires internationaux, en vue de bâtir une coopération durable, intégrée et mutuellement bénéfique.

Les relations commerciales entre les deux pays s’effectuent dans le cadre de l’Accord de la Grande Zone Arabe de Libre Echange. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint en 2024, 26,4 milliards de dirhams (MMDH), contre 24,6 MMDH en 2023.

Les exportations marocaines en Arabie Saoudite ont atteint 1,15 MMDH en 2024, contre 984 millions de dirhams en 2023. Quant aux importations, elles avoisinent les 24,8 MMDH, contre 23,7 MMDH en 2023.