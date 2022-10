Le Maroc célèbre dimanche le 47ème anniversaire de l’annonce de la Marche Verte

Cet événement représente un tournant décisif dans la réalisation de l’intégrité territoriale du Royaume qui restera à jamais gravé dans les annales des exploits du peuple marocain, dans sa glorieuse lutte de libération du joug du colonialisme.

Le 16 octobre de l’année 1975, Feu Hassan II avait annoncé la Marche Verte, qui a abouti à la libération des provinces du Sud, et ce suivant la confirmation par la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye de l’existence de liens juridiques et d’allégeance entre les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies.

Cette confirmation répondait à une demande formulée le 13 décembre 1974 par le Maroc pour que l’Assemblée Générale des Nations Unies puisse saisir la CIJ d’une requête concernant son avis consultatif sur l’aspect juridique de la situation du Sahara lors de son occupation par l’Espagne.

Dans son avis du 16 octobre, la CIJ a jugé que le Sahara n’a jamais été “terra-nullius” et qu’il y avait des “liens juridiques d’allégeance” entre ce territoire et le Royaume du Maroc.

“Le monde entier a reconnu que le Sahara était en notre possession depuis très longtemps, le monde entier a reconnu qu’il existait des liens entre le Maroc et le Sahara qui n’ont été altérés que par le colonisateur”, avait affirmé le regretté Souverain et architecte de cette marche immortelle dans un discours devenu historique, soulignant qu’ “il ne nous reste donc qu’à entreprendre une marche pacifique du Nord au Sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères”.

Armés de leur foi en Dieu et en la justesse de leur cause, 350.000 participants avaient répondu à cet appel dont 10% de femmes, et entamé cette longue marche pacifique le 6 novembre 1975 en brandissant le Saint Coran et le drapeau national. Inscrite en lettres d’or dans l’Histoire du Maroc, la Marche verte a permis, de la plus belle des manières, la libération du Sahara marocain du joug colonial et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Dès la récupération de ses provinces sahariennes à la faveur de cette marche glorieuse, le Maroc a placé en tête de ses préoccupations le développement de cette partie intégrante de son territoire national, en la dotant des infrastructures nécessaires.

À cette fin, de grands projets de développement ont été lancés sous la conduite sage et éclairée du Roi Mohammed VI, plaçant le bien-être des populations sahraouies au centre des priorités et ouvrant la voie à une transformation profonde des provinces du Sud.

Des décennies après leur libération, les régions du Sahara marocain vivent désormais sous le signe d’un développement tous azimuts, illustré par l’ambitieux modèle de développement de ces provinces, lancé par le Souverain avec une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams.

Force est de constater que, depuis l’appel historique lancé par Feu Hassan II en 1975, la détermination et l’engagement patriotique sans faille de l’ensemble du peuple marocain sous la conduite du Roi Mohammed VI ont permis de faire des provinces du Sud un hub économique jouissant de la sécurité et de la prospérité.