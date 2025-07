Le Maroc attire de plus en plus les gros investisseurs (Ulysse magazine)

Le pays, rappelle le média spécialisé, a adopté des réformes économiques et sociales destinées à simplifier les procédures administratives et à encourager l’investissement privé. En conséquence, les flux financiers augmentent chaque année, et le Maroc devient « un centre économique de plus en plus important sur le continent africain ».

Cette attractivité est également confortée par « les conditions fiscales avantageuses et la modernisation des infrastructures », note Ulysse, relevant que «les villes de Casablanca et Marrakech dominent le paysage marocain en matière d’investissements».

Cet engouement pour le Royaume, explique le magazine, est également conforté par la position géographique du Maroc «un atout majeur pour son attractivité ».

«À la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, le pays sert de porte d’entrée naturelle vers les marchés africains », note le magazine, précisant que «son réseau logistique de qualité et ses accords commerciaux internationaux facilitent les échanges entre ces trois régions dynamiques».

Le Maroc, poursuit Ulysse, est devenu «un véritable hub pour les investisseurs cherchant à se développer en Afrique tout en ayant un accès direct aux marchés européens et du Moyen-Orient ».

Et d’ajouter : «La situation géographique, alliée à des politiques économiques favorables, continue de renforcer la place du Maroc parmi les destinations les plus prisées des investisseurs mondiaux ».