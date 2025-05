Le légendaire trois-mâts français « Belem » accoste à Tanger

Le légendaire trois-mâts français « Belem », l’un des plus anciens voiliers dans le monde encore en activité, a accosté, samedi, au port de Tanger-Ville, où il a été ouvert au public.

Construit en 1896 et classé monument historique en France, ce navire-musée parcourt les mers afin de préserver et transmettre la mémoire de la navigation à voile, tout en offrant au grand public une immersion unique dans la vie maritime du XIXe siècle.

Cette escale constitue une opportunité exceptionnelle pour les visiteurs de monter à bord de ce navire d’exception, de découvrir son histoire fascinante, son impressionnant gréement à phares carrés, et d’échanger avec les membres de son équipage.

Dans une déclaration à la MAP, le Consul général de France à Tanger, Philippe Truquet, a salué cet événement maritime à forte portée culturelle, rappelant que le Belem a récemment eu l’honneur de transporter la flamme olympique dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Il a également précisé que l’accès au trois-mâts resterait libre et gratuit tout au long du week-end, avant d’être réservé aux élèves des établissements scolaires, publics et privés, de la région, leur offrant ainsi une expérience éducative rare et enrichissante.

De son côté, le Commandant du Belem, Aymeric Gibet, a déclaré à la presse que cette escale marque un retour attendu au Maroc, le navire ayant déjà visité la ville de Tanger en 2016.

Il s’agit d’ »un petit bout de la France qui se déplace au Maroc », a-t-il dit, soulignant l’importance historique du Belem dans le patrimoine maritime français.

Cette escale s’inscrit dans le cadre du programme 2025 du navire, qui prévoit des étapes dans plusieurs pays, notamment la France, le Portugal, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, l’Allemagne et les Pays-Bas.