Le Forum AllAfrica Women Agenda (AWA 2023) du 07 au 09 mars à Rabat

Dans un communiqué rendu public mardi, la plateforme d’informations générales sur l’Afrique indique que cette rencontre, organisée dans le cadre de la Journée internationale de la Femme, se tiendra dans un contexte où l’Afrique, en plus de la crise Covid-19, est plombée par la guerre en Ukraine et les changements climatiques.

Le Forum AllAfrica Women Agenda (AWA) 2023 va cette année approfondir les débats sur la souveraineté alimentaire et la résilience, ajoute la même source, notant que ce sera l’occasion, à travers les différents panels, de montrer l’apport des femmes dans la réalisation de cette mission dont la finalité est d’améliorer la qualité de vie des populations.

Il est également prévu, en marge de ce forum un Salon de l’Entreprenariat Féminin pour permettre à des femmes venant d’horizons différents d’échanger leurs expériences, mais aussi de mettre en vitrine leur savoir-faire et une Soirée de Gala à l’Africaine pour la remise des Prix AllAfrica Leadership Féminin et aussi faire découvrir aux participants des pans de la diversité culinaire de l’Afrique, fait savoir le communiqué.

Selon AllAfrica Global Media, ce rendez-vous de Rabat se veut aussi, une plateforme pour impulser des solutions pour la promotion du développement communautaire de l’Afrique en s’appuyant sur le levier des Femmes. Ce sera aussi le prétexte pour rappeler la nécessité d’assurer une souveraineté alimentaire africaine fondée sur des politiques agricoles qui mettent le continent hors de toute dépendance extérieure, ajoute le communiqué.

AllAfrica Global Media et ses partenaires vont également convoquer les activistes et jeunes entrepreneurs africains à la session « Elles Inspirent », pour montrer aux plus jeunes les exemples de femmes entrepreneurs ayant fortement contribué à la promotion du développement durable, conclut le communiqué.