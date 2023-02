Guerre en Ukraine : l’Afrique “n’a pas à s’aligner” car elle travaille au retour de la paix, souligne Macky Sall

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, a souligné, mardi, que l’Afrique ne devait pas prendre position sur la guerre en Ukraine, car elle travaille au retour de la paix avec les deux parties en conflit.

”Sur la guerre en Ukraine, on s’attarde sur nos prises de position. L’Afrique n’a pas à s’aligner. On travaille avec toutes les parties pour la paix, car on est aussi victimes de cette guerre’’, a déclaré le chef de l’Etat, dont les propos ont été rapportés par l’agence de presse sénégalaise APS.

Macky Sall qui intervenait au sommet mondial des gouvernements qui se tient depuis lundi à Dubaï, sous le thème du sommet: ‘’Façonner les gouvernements de demain’’, a rappelé le voyage qu’il avait effectué en juin 2022 à Sotchi (Russie), à l’occasion duquel il s’était entretenu avec le président Vladimir Poutine.

Le dirigeant sénégalais estime que son homologue russe a respecté les engagements qu’il avait pris lors de l’entrevue. ‘’Un mois plus tard, les graines de céréales sont sorties par la Mer Noire’’, a-t-il dit en faisant allusion aux exportations, vers l’Afrique notamment, de céréales venues des deux pays en conflit.

‘’Nous poursuivons nos efforts de médiation’’, a ajouté le président de l’Union africaine, répondant aux critiques que suscite la neutralité de la plupart des Etats africains depuis l’éclatement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Lors de sa rencontre avec M. Poutine, Macky Sall avait demandé à ce dernier de tout faire pour autoriser la reprise des exportations des céréales ukrainiennes, dont la sortie avait été bloquée à cause de la guerre.

‘’L’Afrique s’organise pour être autonome sur le plan alimentaire dans cinq ans’’, a dit le dirigeant sénégalais en déplorant l’iniquité caractérisant, selon lui, la gouvernance mondiale.

‘’La gouvernance mondiale n’est pas équitable. Les deux tiers des membres des Nations unies n’étaient pas indépendants à la naissance de [l’ONU]. Tout un continent est absent du Conseil de sécurité. Nous menons le même combat à la Banque mondiale et au FMI (Fonds monétaire international). Au G20, nous l’avons gagné’’, a-t-il lancé.

Macky Sall participe au sommet mondial des gouvernements à l’invitation de Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane, président des Emirats Arabes Unis.

Cette rencontre annuelle organisée depuis 2013 par les Emirats Arabes Unis, rassemble plusieurs dirigeants gouvernementaux et non gouvernementaux.