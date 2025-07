Le congressman américain Joe Wilson salue l’engagement constructif du Roi du Maroc aux niveaux régional et international

Sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Maroc s’est imposé comme modèle en matière de stabilité, de réforme et d’engagement constructif aux niveaux régional et international, a affirmé le congressman américain, Joe Wilson.

“Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Royaume du Maroc a donné l’exemple en termes de stabilité, de réformes et d’engagement constructif aux niveaux régional et international”, a déclaré à MAP-Washington, l’influent membre de la chambre des représentants des Etats-Unis, qui a salué l’élan de modernisation et de développement tous azimuts que connaît le Maroc.

Pour M. Wilson, les actions et initiatives du Souverain en faveur de la modernisation constitutionnelle, de la consécration des droits des femmes et de la promotion de la tolérance religieuse entre chrétiens, juifs et musulmans a façonné le progrès du Maroc et renforcé son rôle de modèle dans la région.

Il a également salué “l’engagement de longue date” du Roi en faveur du développement durable, faisant remarquer que cet engagement a propulsé le Royaume au rang de leader en Afrique et dans la région méditerranéenne.

S’agissant des relations séculaires entre le Maroc et les Etats-Unis, le congressman, qui préside le caucus sur le Maroc au sein du Congrès US, a rappelé que le Royaume a été le premier pays à reconnaître les États-Unis d’Amérique, “et continue d’être un ami proche depuis près de 250 ans”.

La ferme volonté et l’engagement royal font du Maroc un “partenaire idéal” pour les États-Unis, tant en matière de coopération économique, qu’en termes de la lutte anti-terroriste ou toute autre forme de menaces, a précisé M. Wilson, soulignant que le Maroc “est toujours aux côtés des États-Unis pour un partenariat gagnant-gagnant”.

M. Wilson s’est, en outre, réjoui de « l’approfondissement » du partenariat maroco-américain, saluant les efforts du souverain “en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération qui reflètent les valeurs que les États-Unis partagent et respectent profondément”.