Le ballon chinois ayant survolé les Etats-Unis capable de collecter des communications (Département d’Etat)

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dans une interview que le Pentagone avait abattu le ballon pour limiter ce qu’il pouvait apprendre sur les capacités nucléaires américaines.

Il a ajouté que des ballons chinois avaient survolé certaines parties des États-Unis les années précédentes, passant au-dessus du Texas et de la Floride.

Les tensions déjà vives entre les Etats-Unis et la Chine sur plusieurs fronts ont été davantage exacerbées par cette affaire. Pékin a assuré que le ballon était un engin civil destiné à effectuer des recherches météorologiques, qualifiant sa destruction par l’armée américaine de «surréaction évidente» et une violation des règles non-écrites de bonnes pratiques internationales.

Le déplacement attendu cette semaine du secrétaire d’Etat américain en Chine, a été reporté sine die. L’incursion du ballon « est un acte irresponsable et une violation claire de la souveraineté des Etats-Unis qui sape l’objectif du voyage», a indiqué le département d’Etat dans un communiqué. Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président américain, Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne se laisseraient pas intimider par la Chine. Le ballon a été abattu par un chasseur F-22 au large de la Caroline du Sud samedi.

“Les États-Unis n’étaient pas la seule cible de ce programme, qui a violé la souveraineté de plusieurs pays sur les cinq continents”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse mercredi aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Il a ajouté que les débris de l’engin tiré des eaux au large de la Caroline du Sud, sont également soumis à des analyses. Le département d’Etat américain a affirmé que les ballons de «surveillance» chinois ont survolé plus de 40 pays dans différents continents et sont dirigés par l’armée chinoise, mettant en garde contre une «menace pour notre sécurité nationale, ainsi que pour nos alliés et partenaires.»