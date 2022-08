La tribu Ouled Dlim réitère son engagement au processus de développement au Sahara marocain

Dans des déclarations à la MAP, en marge de la célébration du 43ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, des membres de la tribu Ouled Dlim ont été unanimes à mettre en exergue l’essor considérable que connait le Sahara marocain et les chantiers et projets socio-économiques d’envergure ayant un impact direct sur la population locale.

A cette occasion, Maelainine Bougarne, membre du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS) et l’un des notables de la tribu Ouled Dlim, a souligné que le meeting organisé par la tribu reflète encore une fois les liens profonds unissant la tribu Ouled Dlim à la mère patrie et leur attachement indéfectible au Trône Alaouite.

M. Bougarne, également acteur politique dans la région et membre du Conseil communal de Dakhla, a exprimé sa fierté quant aux réalisations accomplies et projets de développement dans la région en général et dans la province d’Oued Eddahab en particulier, ce qui lui a permis d’occuper une place de choix dans plusieurs secteurs, en application des Hautes directives royales.

Dans cette lignée, il a mis l’accent sur l’essor considérable que connait la région dans différents secteurs productifs tels que le tourisme, l’agriculture et la pêche maritime, mettant en exergue les projets structurants et les investissements d’envergure qui devraient permettre à Dakhla de réaliser un saut qualitatif, à l’instar des autres régions du Royaume.

Pour sa part, Said Berray, un des notables de la tribu Ouled Dlim et membre du comité d’organisation du meeting, a indiqué que la célébration de cet anniversaire a été l’occasion de renouveler leur serment d’allégeance au Roi Mohammed VI et réaffirmer leur mobilisation constante en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

M. Berray a aussi noté que cet événement patriotique a été l’occasion de mettre l’accent sur les chantiers lancés dans tous les domaines dans les provinces du Sud en général et notamment dans la province d’Oued Eddahab.

De même, il a indiqué que la tribu Ouled Dlim a réitéré son engagement pour défendre les acquis économiques et de développement réalisés au cours des dernières années, ayant permis à la région de s’ériger en tant que pôle économique prometteur et un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine.

De son côté, Masgoula Baamar, membre du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, a souligné que ce meeting s’inscrit dans le cadre de renforcement des constantes et des liens unissant la population de la province d’Oued Eddahab au Glorieux Trône alaouite.

Ce meeting a été l’occasion pour la population de la province de Oued Eddahab d’affirmer leur engagement ferme à défendre l’intégrité territoriale du Royaume et d’aller de l’avant dans la mise en œuvre du nouveau Modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi en 2015, a poursuivi Mme Baamar.

Dans ce contexte, elle a souligné que les projets et chantiers économiques et de développement lancés dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud ont contribué à conforter la dynamique multidimensionnelle que connaît la région.