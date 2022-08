Le PDG de Pfizer… testÃ© positif au coronavirus

Dans un communiqué publié par l’entreprise américaine, Bourla, qui s’est mis à l’isolement, présente des symptômes bénins et suit le traitement par pilule Paxlovid de Pfizer.

Bourla a reçu quatre injections de Comirnaty, le vaccin COVID-19 développé par le fabricant de médicaments new-yorkais avec BioNTech, précise-t-on de même source.

Plus de 128 millions de personnes aux États-Unis ont reçu le vaccin à deux injections de Pfizer depuis sa mise sur le marché il y a plus d’un an et près de 61 millions ont reçu une première injection de rappel, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Des scientifiques, cités par l’Associated Press, assurent que le vaccin offre toujours une protection solide contre l’hospitalisation et les maladies graves, en notant toutefois que l’évolution du virus a rendu plus difficile pour les vaccins d’empêcher toutes les formes de maladie de se développer.

Pfizer et un autre fabricant de vaccins, Moderna, mettent à jour leurs vaccins pour fournir une protection contre les nouvelles versions du virus en vue d’une campagne de rappel à l’automne.