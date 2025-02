La ministre française de la Culture Rachida Dati annonce la création d’une Alliance française à Laâyoune

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a annoncé, lundi à Laâyoune (provinces du sud du Maroc), la création d’une Alliance française dans cette ville avec pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération culturelle entre la France et le Maroc, notamment dans les provinces du Sud.

« Nous souhaitons que cette Alliance devienne un centre ressource et un lieu phare de la coopération culturelle entre la France et le Maroc », a souligné Mme Dati, à l’issue d’une rencontre dédiée à la présentation du projet de l’Alliance.

Mme Dati, qui a été accompagné du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en présence de l’ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, et des gouverneurs des provinces de Tarfaya et de Boujdour, ainsi que d’élus et d’acteurs associatifs et culturels, a également noté que cette Alliance française, qui profitera aux enfants, étudiants, enseignants et formateurs au niveau de la région, se veut une ouverture sur les différentes activités culturelles, notamment l’apprentissage de la langue, les échanges d’artistes et les parcours éducatifs.

« Nous allons aussi encourager une offre culturelle française et des cours de langue de qualité, en soutenant l’ouverture de cette Alliance française à Laâyoune », a-t-elle enchainé, faisant observer qu’il s’agit d’un projet particulièrement « ambitieux et symbolique ».

Mme Dati a indiqué que ce genre de projets culturels s’inscrit dans le cadre d’une coopération concrète de la France avec le Maroc et dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris dans le domaine de la culture par le président français Emmanuel Macron, à l’occasion de sa visite d’Etat au Maroc à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, effectuée en octobre 2024.

« Notre coopération culturelle dans cette région reflète un engagement fort de la France », a-t-elle assuré, ajoutant que des accords de coopération dans les domaines des médias, du patrimoine, du cinéma, et des industries culturelles et créatives, entre autres, vont être concrétisés au bénéfice direct des populations.

Par ailleurs, elle s’est dit très impressionnée par les efforts déployés par le Maroc en faveur du développement économique et social de cette région, ainsi que de la qualité des infrastructures dans la région de Laâyoune-Sakia Al Hamra, qui traduit l’ambition et la vision du Roi pour le développement des provinces du Sud.

En outre, elle a rappelé que la France a organisé un sommet international sur l’intelligence artificielle qui a connu un grand succès, se disant très impressionnée de rencontrer, lors de cet évènement, des jeunes entrepreneurs marocains dans ce domaine.

« Ces talents marocains représentent un atout pour la France et nous souhaitons qu’il ait davantage d’échange notamment à travers l’octroi des visas pour les jeunes artistes afin de promouvoir la diversité culturelle et renforcer les échanges artistiques », a-t-elle poursuivi.

Dans ce cadre, elle s’est dite fière de la forte communauté estudiantine marocaine en France, notant qu’elle constitue une valeur ajoutée et un véritable apport de la part du Maroc en faveur du renforcement de la coopération culturelle avec la France.

Pour sa part, M. Bensaid a souligné que cette visite est la première du genre d’un ministre français dans les provinces du Sud, notant qu’elle illustre la profondeur historique des relations franco-marocaines dans leur dimension culturelle.

M. Bensaid a également relevé que les industries culturelles sont un investissement dans le développement humain, ainsi que dans de nouveaux métiers, notant que la population des provinces du Sud, notamment les jeunes, vont bénéficier de l’industrie culturelle.

Plut tôt dans la journée, Mme Dati et M. Bensaid ont visité la grande médiathèque Mohammed VI de Laâyoune, un haut lieu de la culture considéré comme l’un des plus importants du pays.

Dans la province de Tarfaya, les deux responsables ont visité la Kasbah de Tarfaya et le site « Casa del Mar », une forteresse construite en 1882 sur ordre de l’explorateur écossais Donald Mackenzie et qui fera l’objet de travaux de restauration.

Par la suite, ils se sont rendus au musée Saint-Exupéry (1900-1944), en hommage à l’écrivain-aviateur français qui a marqué l’histoire de cette région et avait séjourné dans cette maison transformée en musée et visitée par des touristes du monde entier.