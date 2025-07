La Marche des Femmes de la Diaspora Marocaine 1975-2025 fait halte à Avignon

Après avoir lancé la première étape à Fès, autour des remparts historiques de Bab El Makina, la Marche a poursuivi son itinérance en France avec un moment fort à Avignon, au pied des remparts du Palais des Papes .

C’est dans le cadre exceptionnel du Festival d’Avignon, dédié cette année à la langue arabe, que cette initiative symbolique et transnationale, reliant le Maroc et la France à l’occasion des 50 ans de la Marche Verte, a fait halte dans la Cité des Papes dans un esprit d’échanges, de dialogue et d’hommage aux femmes engagées de la diaspora, notamment Fouziya Limoan, présidente d’une structure pionnière, VOLT, qui oeuvre pour l’insertion jeunes via des formations aux métiers de l’audiovisuel, ainsi que Malika Lahnait, avocate au Barreau de Paris, engagée de longue date dans les combats pour les droits des femmes.

Dans une ambiance fraternelle et fédératrice, cette étape a permis de mettre à l’honneur des femmes de conviction, issues du monde des médias, du droit, de l’éducation et de la société civile, qui incarnent une diaspora féminine active, audacieuse et profondément attachée à ses deux rives.

« C’est une immense fierté, en tant que Franco-Marocaine, de pouvoir porter, avec les femmes de la diaspora et les femmes de chaque région du Royaume, une initiative qui célèbre notre histoire commune, notre attachement au Sahara marocain, et notre volonté constante de créer du lien entre les territoires, les générations et les valeurs », a indiqué l’organisatrice de cet évènement, Mme Khadija Gamraoui.

« Dans ma démarche, j’insiste beaucoup sur le mot transmission. C’est important qu’on puisse aussi transmettre à nos enfants notre héritage mémoriel, pouvoir leur donner envie à voir, à comprendre l’histoire de notre magnifique pays », a-t-elle ajouté.

« C’est un véritable honneur de participer à cette Marche Verte symbolique avec vous. Pour moi, c’est important, en tant que Marocaine issue de la diaspora marocaine, mais également pour les Marocains en général, pour montrer l’importance de ce qu’a été cette Marche pour nos parents. On a tous un devoir de mémoire et de transmission », a souligné pour sa part Nouhaila, étudiante en droit à l’université d’Avignon.

Cette dynamique se poursuit tout au long de l’été et surtout dès la rentrée de septembre avec plusieurs étapes programmées avant le 6 novembre. Nous invitons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette démarche à nous rejoindre pour les prochaines étapes, en France comme au Maroc.

La Marche des Femmes de la Diaspora Marocaine 1975-2025, ce sont des visages, des parcours, des mémoires partagées et une ambition commune : faire vivre les valeurs de respect, de transmission, d’engagement et d’amitié entre les peuples.