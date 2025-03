La France devrait faire « plus d’efforts » budgétaires pour augmenter ses dépenses militaires (Lombard)

Le ministre français de l’Économie Eric Lombard a indiqué, mardi, que son pays devrait injecter plus d’argent public dans les dépenses militaires.

« Nous devrons faire plus d’efforts pour nous protéger, pour bâtir cette économie en faveur de la paix et renforcer la défense dans un modèle européen. Nous allons devoir dépenser plus d’argent public. Cela imposera donc plus d’efforts », a affirmé M. Lombard dans des déclarations aux médias.

Le ministre a appelé à mobiliser à cet effet les investisseurs privés et à l’utilisation de l’épargne des Français.

« On souhaite aussi que les acteurs privés soient mobilisés, les investisseurs, les compagnies d’assurances, les banques », a-t-il dit.

Ces propositions sur le financement de la défense interviennent dans le contexte de la mobilisation européenne pour une réponse commune à la guerre en Ukraine dans le sillage de la suspension américaine de l’aide militaire à Kiev.

La France, rappelle-t-on, est en première ligne dans la mobilisation au niveau de l’UE pour le renforcement de la défense européenne.

Après la rencontre internationale de Londres, le président français Emmanuel Macron a réuni, ce mardi, en prélude d’un sommet européen extraordinaire, jeudi, le premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement autour de la question de la défense.

« Nous aurons, jeudi à Bruxelles, un conseil qui sera historique et décisif », a affirmé le ministre français chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, dans une déclaration aux médias.

Ce conseil « va nous permettre à la fois d’annoncer des mesures financières pour renforcer notre défense européenne » et « bien sûr pour continuer à soutenir les Ukrainiens, pour les mettre dans le rapport de force le plus favorable possible » pour « aborder la négociation et obtenir une paix durable », a-t-il ajouté.