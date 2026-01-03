La France a condamné, samedi 3 janvier, les bombardements américains sur Venezuela et la capture annoncée par Donald Trump du président vénézuélien Nicolas Maduro.

La France condamne les bombardements sur le Venezuela et la capture de son président par les Etats-Unis

« L’opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international », a réagi sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

« Aucune solution politique durable ne peut être imposée de l’extérieur », a poursuivi le chef de la diplomatie française.

velle fenêtre)« L’opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international », a déploré Jean-Noël Barrot.

« Les forces américaines ont mené une « opération d’envergure » au Venezuela pour y capturer le président Nicolas Maduro, a annoncé plutôt Donald Trump.

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols de missiles ou d’aéronefs avaient été entendus dans la nuit dans la capitale vénézuélienne.