Le Maroc réaffirme son soutien inébranlable à l’unité nationale du Yémen

Le Royaume du Maroc affirme suivre de près et avec grand intérêt les derniers développements survenus au Yémen, réitérant, « de par sa conviction des fondements du droit international et des principes de bon voisinage et de respect de l’intégrité et de la souveraineté des États, son soutien inébranlable à l’unité nationale du Yémen et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, ainsi qu’au droit du peuple yéménite à la sécurité et à la stabilité.

Partant de son engagement ferme à consolider la stabilité dans la région arabe, le Maroc réaffirme son rejet de tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité du territoire du Yémen, ainsi que son soutien à toutes les initiatives visant à apaiser la situation, au service de la sécurité et pour garantir la stabilité de tous les pays de la région, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

A cet égard, le Royaume exhorte toutes les parties concernées à demeurer attachées au dialogue afin de parvenir à une solution politique globale, sous l’égide de la légalité internationale, de manière à préserver l’unité et la souveraineté de la République du Yémen et à satisfaire les aspirations de son peuple à une vie digne et à une stabilité durable, conclut le communiqué.