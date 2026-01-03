Maroc : fortes pluies, fortes rafales de vent et chutes de neige de samedi Ã  lundi dans plusieurs provinces

De fortes pluies parfois orageuses, de fortes rafales de vent et des chutes de neige sont prÃ©vues, de samedi Ã  lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncÃ© la Direction gÃ©nÃ©rale de la mÃ©tÃ©orologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (80 Ã  100 mm) sont attendues, de samedi Ã  13h00 Ã  dimanche Ã  18h00, dans les provinces d’Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

De mÃªme, de fortes pluies parfois orageuses (30-55 mm) toucheront, de samedi Ã  13h00 Ã  dimanche Ã  12h00, les provinces de Safi, Chichaoua, Sidi Bennour, Khenifra, Youssoufia, Tiznit, Al Haouz, Khouribga, Settat, Azilal, Beni Mellal et El Jadida, alors que des prÃ©cipitations comprises entre 20 et 30 mm seront enregistrÃ©es durant la mÃªme pÃ©riode dans les provinces de Rabat, SalÃ©, KhÃ©misset, Nouaceur, Mohammadia, Mediouna, Casablanca, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Berrechid, Fquih Ben Salah, Skhirate-Temara, Benslimane et KÃ©nitra, prÃ©cise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le mÃªme phÃ©nomÃ¨ne, avec des cumuls pluviomÃ©triques variant entre 50 et 80 mm, concernera, de dimanche Ã  03h00 Ã  lundi Ã  12h00, les provinces de Tanger-Assilah, Mdiq-Fnideq, TÃ©touan, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taounate et Al Hoceima.

Ã‰galement, de fortes rafales de vent allant de 70 Ã  85 km/h sont prÃ©vues de samedi Ã  13h Ã  dimanche Ã  12h00 dans les provinces de Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, TÃ©touan, Ouarzazate, KÃ©nitra, Mdiq-Fnideq, El Hajeb, Ifrane, Rehamna, Youssoufia, Essaouira, Nouaceur, Rabat, SalÃ©, Skhirate-Temara, Benslimane, Berrechid, Safi, Sidi Bennour, Marrakech, Casablanca, Figuig, Chichaoua, El Jadida, Mohammadia, El Kelaa des Sraghna, Settat, Midelt, Jerada et Mediaouna.

Par ailleurs, des chutes de neige Ã  partir de 2.000 mÃ¨tres d’altitude (20-50 cm) toucheront, de samedi Ã  13h00 Ã  lundi Ã  23h00, les provinces de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua.

