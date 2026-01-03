CAN-2025 (8ès de finale) : Gamondi s’attend une « grande bataille tactique » face au Maroc

« Nous sommes prêts à faire de notre mieux. Les joueurs sont très motivés. C’est bien de jouer face au pays hôte, dans un très beau stade et devant des milliers de supporters », a-t-il souligné lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Notre objectif est de bien défendre et faire des transitions rapides. On doit être efficaces à 100% si on veut gagner ce match. Le Maroc récupère rapidement le ballon après l’avoir perdu, ce qui est impressionnant », a-t-il reconnu. « C’est un privilège de jouer face au Maroc. Mes joueurs n’ont pas besoin de motivation. Nous sommes venus pour signer un bon résultat », a-t-il lancé, mettant en avant la qualité des joueurs du Maroc.

« Nous sommes plus que prêts. Notre qualification nous a donné confiance », a-t-il relevé.

De son côté, le capitaine des Taifa Stars, Mbwana Samatta, a indiqué que « le match ne sera pas facile face au Maroc ». « Nous avons hâte de jouer demain. Le jeu sera difficile et nous allons prendre plaisir malgré tout pour disputer ce match », a-t-il poursuivi.

Selon lui, la Tanzanie est « un pays de football » d’autant plus que « la plupart des joueurs de l’équipe de Tanzanie sont habitués à jouer devant des milliers de supporters ». « Nous essayons de grandir et d’améliorer notre jeu afin d’affronter les meilleurs en Afrique et au Monde. C’est une source de fierté pour nous », a ajouté Samatta.