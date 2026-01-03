CAN-2025 (8ès de finale) : Gamondi s’attend une « grande bataille tactique » face au Maroc

SportEn direct
Par
Le match qui opposera la sélection marocaine à son homologue tanzanienne, dimanche à Rabat, pour le compte des huitièmes de finale de la CAN-2025 sera « une grande bataille tactique », a estimé, samedi, le sélectionneur de la Tanzanie, Miguel Gamondi.

« Nous sommes prêts à faire de notre mieux. Les joueurs sont très motivés. C’est bien de jouer face au pays hôte, dans un très beau stade et devant des milliers de supporters », a-t-il souligné lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Notre objectif est de bien défendre et faire des transitions rapides. On doit être efficaces à 100% si on veut gagner ce match. Le Maroc récupère rapidement le ballon après l’avoir perdu, ce qui est impressionnant », a-t-il reconnu. « C’est un privilège de jouer face au Maroc. Mes joueurs n’ont pas besoin de motivation. Nous sommes venus pour signer un bon résultat », a-t-il lancé, mettant en avant la qualité des joueurs du Maroc.

« Nous sommes plus que prêts. Notre qualification nous a donné confiance », a-t-il relevé.

De son côté, le capitaine des Taifa Stars, Mbwana Samatta, a indiqué que « le match ne sera pas facile face au Maroc ». « Nous avons hâte de jouer demain. Le jeu sera difficile et nous allons prendre plaisir malgré tout pour disputer ce match », a-t-il poursuivi.

Selon lui, la Tanzanie est « un pays de football » d’autant plus que « la plupart des joueurs de l’équipe de Tanzanie sont habitués à jouer devant des milliers de supporters ». « Nous essayons de grandir et d’améliorer notre jeu afin d’affronter les meilleurs en Afrique et au Monde. C’est une source de fierté pour nous », a ajouté Samatta.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite