La diplomatie royale positionne le Maroc comme un acteur stratégique à l’échelle mondiale (Député argentin)

Au cours des vingt-six dernières années, la diplomatie royale, reconnue pour son pragmatisme, a positionné le Maroc comme un acteur stratégique à l’échelle mondiale, a affirmé le député argentin Jorge Enriquez.

Dans une déclaration à MAP-Buenos Aires à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, M. Enriquez a indiqué que la diplomatie marocaine, depuis l’intronisation du Roi Mohammed VI, s’est distinguée notamment par son pragmatisme et sa vision à long terme, ce qui a permis d’ériger le Royaume comme un acteur stratégique à l’échelle mondiale, en particulier en Afrique, en Europe et dans le monde arabe.

De l’avis de Jorge Enriquez, cette solidité diplomatique a pour socle, entre autres, la diversification des alliances stratégiques avec les puissances traditionnelles et émergentes, la promotion de l’Islam tolérant dans le cadre de la diplomatie religieuse et culturelle et la participation active aux organisations multilatérales et aux fora internationaux. Cette diplomatie agissante s’est manifestée par le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine en 2017 et les avancées réalisées dans le dossier du Sahara, avec le soutien international croissant au plan marocain d’autonomie, a-t-il dit.

Rappelant l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Argentine en 1960, le député argentin a souligné que les deux pays entretiennent des « liens de coopération bilatérale fluides », notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation et de la culture.

Interrogé sur les réalisations en termes d’infrastructures au cours des dernières années au Maroc, M. Enriquez a fait observer que « la transformation du Maroc a été colossale, portée par des projets qui ont amélioré sa connectivité, renforcé son attractivité pour les investissements et modernisé son tissu économique.

Parmi les réalisations les plus emblématiques, il a cité le port Tanger Med, plateforme logistique clé en Méditerranée et en Afrique, la Ligne à grande vitesse « Al Boraq », première ligne du genre dans le continent africain, la centrale solaire Noor à Ouarzazate, l’une des plus grandes au monde et le réseau moderne d’autoroutes et d’aéroports, ainsi que la création de zones franches et de zones industrielles, sans oublier les secteurs automobile et aéronautique qui bénéficient d’importants investissements étrangers.

Abordant la promotion de la situation des femmes au Maroc, le député argentin a souligné que le Royaume a enregistré des progrès notables en matière d’autonomisation de cette frange de la société.