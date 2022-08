La déforestation au Brésil s’est accélérée au cours des quatre dernières décennies (étude)

Depuis que les Portugais ont débarqué au Brésil jusqu’en 1985, le géant sud-américain avait perdu 24 % de sa végétation indigène, mais entre 1985 et 2021, 13,1 % de dégâts supplémentaires se sont produits, en raison d’altérations “très intenses” causées par l’Homme.

Les données correspondent à l’analyse d’images satellites de l’ensemble du territoire brésilien entre 1985 et 2021, une cartographie sur l’occupation et l’utilisation du sol réalisée annuellement par Mapbiomas, une initiative coordonnée par plusieurs ONG, universités et entreprises technologiques.

Selon l’étude, la superficie occupée par l’agriculture et l’élevage est passée de 21% à 31% du pays au cours des 37 dernières années.

“Bien que 72% de la superficie d’expansion agricole se trouvait dans des terres déjà destinés à l’exploitation, 28% sont utilisés pour les cultures temporaires basées sur la déforestation et à la conversion directe de la végétation indigène”, a déclaré Laerte Ferreira, coordinateur de l’équipe de cartographie des pâturages Mapbiomas.

Une autre tendance observée est la réduction de la surface de l’eau. Au cours des trente dernières années (1991 à 2021), il y a eu une perte de 17,1 % de cette ressource, un phénomène qui touche principalement le Pantanal, la plus grande zone humide du monde et qui est partagée par le Brésil, le Paraguay et la Bolivie.

L’étude souligne que bien que 66% du territoire brésilien soit actuellement couvert de végétation indigène, cela ne signifie pas que ces zones sont entièrement préservées.

Selon MapBiomas, au moins 8,2 % de toute la végétation indigène existante est de la végétation secondaire, c’est-à-dire qu’elle correspond à des zones qui ont déjà été déboisées au moins une fois depuis 1985 ou qui étaient déjà déboisées à cette époque.