La communauté marocaine à l’étranger, un acteur incontournable du développement du Royaume (El Yazami)

L’émergence des jeunes générations nées à l’étranger pose la question centrale de la gestion de la double appartenance, individuelle et collective, a fait remarquer M. El Yazami, notant que cette réalité, reconnue dans la Constitution de 2011 (article 16), positionne la diaspora comme un vecteur actif de coopération entre le Maroc et les sociétés d’accueil.

Par ailleurs, le président du CCME a mis en avant les avancées du Maroc en matière de politique migratoire, illustrées particulièrement par la mise en place d’une stratégie nationale d’immigration et l’engagement du Royaume à l’échelle continentale et mondiale, à travers notamment l’Agenda africain sur la migration, dont le Roi Mohammed VI a fixé les contours, et le Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Organisée du 5 au 13 juillet, la 16ème édition de l’Université d’été en faveur des jeunes MRE s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement estival des MRE à l’occasion de l’opération « Marhaba 2025 ». Cette édition réunit 300 jeunes étudiants marocains résidant dans plus de 30 pays, âgés entre 18 et 25 ans.

Les activités de cette 16ème édition permettront aux participants de prendre connaissance des grands chantiers stratégiques lancés sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI et de découvrir les atouts économiques, culturels et touristiques du Maroc.

Depuis son lancement en 2009, ce programme constitue l’une des actions phares dédiées aux jeunes générations des MRE, leur permettant d’échanger et de découvrir la richesse de leur pays d’origine, notamment son histoire, sa culture et son système de valeurs basé sur le dialogue et la tolérance.