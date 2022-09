Ksar El Kébir: Examen des moyens de valoriser le patrimoine historique hébreu

Les participants à cet événement, qui s’est déroulé en présence notamment du président du conseil municipal de Ksar El Kébir, du Pacha de la ville, et du président de l’Association des Juifs Marocains au Mexique, Moises Amselem El Baz, ont souligné que le judaïsme est une composante essentielle et singulière de l’identité plurielle du Maroc, forgée à travers deux millénaires et qui fait du Royaume un modèle et une exception unique dans la région du sud de la Méditerranée.

Ils ont également mis l’accent sur l’intérêt particulier qu’accorde le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, au patrimoine culturel de la communauté juive marocaine et aux questions liées au dialogue interculturel et interreligieux, et Sa volonté permanente de préserver la richesse et la diversité des composantes spirituelles du Royaume et de son patrimoine authentique.

Les responsables de la ville ont affirmé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la consécration de la politique d’ouverture et vise à contribuer à la préservation du patrimoine culture matériel et immatériel de la région.

Les intervenants ont, par ailleurs, salué le rôle important joué par les membres de la communauté marocaine du Mexique, dans le cadre de la diplomatie parallèle, dans la défense de l’intégrité territoriale et tous les droits historiques du Royaume du Maroc.

Cette rencontre a été marquée par une visite à des monuments historiques qui témoignent de la présence juive dans la ville, comme les synagogues, les sanctuaires, le cimetière juif et les ruelles du quartier Mellah, en plus de la remise du livre intitulé “Les Juifs de Ksar El Kébir: des pages d’une histoire oubliée, approches croisées” de Mohamed Akhrif et Mohamed Larbi El Asri, au représentant de la communauté juive du Mexique.