Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidines et Morchidates : 2.798 bénéficiaires issus de pays africains (ministre)

L’offre de formation mise à la disposition des étudiants africains leur permet de bénéficier d’une formation de base de deux ans et d’une autre de courte durée, dans certains cas, au profit des imams en activité, a indiqué le ministre en réponse à une question sur le programme de formation des imams étrangers, présentée par le groupe de la justice sociale à la Chambre des Conseillers, ajoutant que cette formation prend en considération les spécificités de chaque pays.

M. Toufiq a également expliqué qu’en plus des matières du tronc commun en sciences islamiques et humaines, les étudiants bénéficient de cours sur l’histoire, la géographie et le régime politique dans leur pays, dispensés par des professeurs relevant des institutions concernées, notant que les bénéficiaires suivent aussi une formation professionnelle parallèle à leur formation religieuse et scientifique, encadrée par des professeurs spécialisés de l’Office de la Formation professionnelle et de la promotion du travail dans les domaines de l’électricité, du bâtiment, de la couture, de l’agriculture et de l’informatique.

Le ministre a, en outre, relevé que le programme de formation des imams étrangers issus des pays africains intervient suite à la décision du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de raffermir les liens de fraternité tissés par le Royaume depuis des siècles avec nombre de pays, et en réponse aux attentes officiellement exprimées par les pays africains, soulignant que les demandes adressées, à cet effet, au Roi, sont exprimées par les Chefs d’Etat qui partagent les mêmes constantes religieuses avec le Maroc.

S’agissant de la location des appartements relevant de son département, M. Toufiq a précisé que la gestion des biens des Habous est soumise à des règles régies par le Dahir relatif au Code des Habous, notant que le ministère assure la gestion, l’exploitation, la préservation et le développement de ces biens.

Répondant à une question sur le contrôle des opérations de location des appartements relevant du ministère, présentée par le groupe socialiste, le ministre a rappelé les principales mesures en vigueur dans ce sens, relevant que les Nidharates des Habous veillent à l’application de ces procédures dans chacune des opérations effectuées conformément au Code en vigueur.

Concernant la possibilité de révision des prix, M. Toufiq a affirmé que les prix de location des commerces des Habous sont fixés conformément aux règles stipulées dans l’article 80 du Code des Habous, précisant que la révision de ces prix est régie selon le type de procédure sur la base de laquelle l’opération de location a été conclue.

Et de faire savoir que lors de la fixation des prix, l’administration des Habous fait appel à des expertises réalisées par des experts agréés en tenant compte de l’état des lieux du marché immobilier et de la conjoncture économique.