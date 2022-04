Gabon/présidentielle: les militants du parti au pouvoir affirment leur soutien à la candidature de Ali Bongo

La commémoration du 54-ème anniversaire du PDG a Franceville été marquée par la présence des membres du comité permanent du bureau politique, des membres du conseil consultatif des sages, des membres du cabinet des DCP, du Secrétaire provincial et de la Secrétaire nationale, des élus locaux, issus de cette circonscription, rapporte l’agence gabonaise de presse AGP.

“Le soutien sans relâche au distingué Camarade président Ali Bongo Ondimba, la mobilisation de tous les militants afin de remporter les batailles électorales futures et l’appel à la candidature du Président sont les grandes des allocutions prononcées par les intervenants au cours de cette célébration à Franceville”, ajoute la même source.

A cette occasion, le directeur du cabinet politique du président du Parti démocratique gabonais, Cyriaque Mvourandjiami a tout d’abord remercié tous les militants présents à cette manifestation. Une présence qui passe nécessairement par l’obtention des échéances à venir, ensuite il a eu à faire tour à tour la présentation des nouveaux promus au sein du Parti.

«Vous devez avoir une conviction ferme et la volonté de servir le parti, être réaliste dans votre travail de militantes et militants, assumer courageusement votre responsabilité et rester avant tout impartiaux et intègres», a-t-il fait savoir.

Pendant cette cérémonie, plusieurs groupes sociaux culturels y ont pris part, sous le regard de la présidente de l’Union des Femmes du PDG, Blanche Yelissa qui n’a pas manqué, elle aussi, de lancer un appel à la candidature au distingué Camarade Ali Bongo Ondimba.

À l’occasion d’un meeting organisé le 12 mars dernier à Libreville pour célébrer le 54e anniversaire du PDG, rappelle-t-on, Ali Bongo Ondimba avait annoncé subtilement qu’il sera candidat pour la présidentielle de 2023.

« Chers camarades, 2023 approche à grand pas. Je serai là avec vous. Pour vous. La seule issue sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable », avait lancé le président gabonais. Il a estimé qu’il doit être là en 2023 « pour que le travail commencé soit achevé ».

Ali Bongo Ondimba, 63 ans, est arrivé au pouvoir après une élection présidentielle anticipée organisée en août 2009 après le décès de son père, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le Gabon de 1968 à 2009.