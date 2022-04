France: le déficit commercial en baisse à 9,4 milliards d’€ en février (Douanes)

“En moyenne mobile sur trois mois, le solde commercial s’accroît sensiblement en février 2022 et s’établit à 9,4 milliards d’euros (Md€), alors qu’il s’était dégradé de façon ininterrompue depuis le début de l’année 2021”, selon un communiqué des Douanes.

Des exportations en progression et des importations quasi-stables ce mois-ci expliquent ce constat, note la même source, ajoutant qu’en décélération depuis novembre 2021, les importations sont quasi-stables en février 2022 et s’établissent à 55,8 Md€.

Les exportations augmentent en février 2022 de 0,4 Md€, un rythme identique à celui du mois précédent, et atteignent 46,3 Md€, relève le communiqué.

Depuis le début 2021, la hausse des importations et exportations en valeur est portée par la croissance des prix des biens échangés. En moyenne sur trois mois, en février 2022 les prix augmentent de 3 % à l’importation et 1 % à l’exportation, pour des valeurs échangées qui augmentent respectivement de 0,1 % et 0,9 %.

En février 2022, le solde énergétique a reculé de 0,2 Md€ sous l’effet du dynamisme de la croissance des importations, qui se poursuit ce mois-ci quoiqu’à un rythme moins soutenu que les mois précédents (+0,1 Md€ en février contre +0,5 Md€ en moyenne par mois sur les six mois précédents).

Cette croissance en valeur des approvisionnements énergétiques continue d’être portée en février par la hausse des prix des hydrocarbures naturels et de l’électricité : le prix des biens énergétiques importés augmente de 10 % sur le mois.

Rappelant que la France a retrouvé ce mois-ci sa position traditionnelle d’exportatrice nette d’électricité, ce qui n’était plus le cas depuis trois mois, les Douanes expliquent que hors énergie, le solde du commerce extérieur est orienté à la hausse depuis trois mois sous l’effet d’une croissance plus marquée des exportations comparativement à celle des importations, et progresse fortement en février 2022.