France: deux journées célébrant le Sahara marocain à l’initiative du Consulat du Royaume à Strasbourg

Le Consulat Général du Maroc à Strasbourg organise, lundi et mardi, l’événement « Journées Sahara Marocain » consacré à échanger sur l’histoire du Sahara marocain et de la culture du désert et à honorer les actions des membres de la communauté marocaine et leur mobilisation constante pour la défense des intérêts du Royaume et de la cause nationale.

Cette initiative qui coïncide avec la Journée Internationale de la Femme est l’occasion de rendre hommage à la femme sahraouie et à son rôle en tant qu’acteur de développement dans les Provinces du Sud, mais également de mettre la lumière sur la situation des droits de la femme, notamment celles des camps de Tindouf confrontées au quotidien aux affres de la séquestration et des violations de leurs droits. Un hommage particulier est rendu, à cette occasion, aux femmes immigrées, à leur patriotisme et à leurs contributions citoyennes, indique un communiqué du consulat.

Cet événement est ponctué d’un riche programme incluant débats et échanges sur la réalité du conflit artificiel autour du Sahara marocain, de son histoire et sur la culture millénaire du désert, avec la projection de deux documentaires « le Maroc et les mouvements de libération en Afrique » de son réalisateur Hassan El Bouharrouti et « Zawaya Al-Sahraa, Zawaya Al-Watan » de sa réalisatrice Majda Benkirane, ajoute la même source.

Le rôle de la diaspora marocaine dans la défense des questions nationales, et particulièrement l’intégrité territoriale, est au centre d’une conférence animée par Boubker Hamdani, Président du Centre de réflexion stratégique et de défense de la démocratie (CRSDD).

Pour sa part, la militante sahraouie Aicha Douihi, Présidente de l’Observatoire sahraoui pour la paix, la démocratie et les droits de l’homme, fera le point de de la situation des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf et les abus infligés à l’encontre de population sahraouie et notamment, les femmes.

Dans le cadre de l’initiative « Trophées-actions » initiée par le Consulat, des distinctions seront remises à des militantes et des militants de la société civile franco-marocaine qui ont toujours montré un soutien et un attachement indéfectibles à la défense des intérêts du Maroc, et plus particulièrement à l’intégrité territoriale de leur pays d’origine, poursuit-on.

Les Journées Sahara Marocain est un événement qui s’inscrit dans le cadre des activités initiées par le Consulat au profit de la communauté marocaine du grand Est, visant à les rapprocher davantage des réalités historiques et culturelles de leur pays d’origine, et à renforcer leur attachement à la mère-patrie et à la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.