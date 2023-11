Festival International du Film de Femmes de Salé : projection du film hongkongais « Green Night »

Réalisé par la Chinoise Han Shuai, le film met en scène deux femmes protagonistes lors d’une rencontre bouleversante qui finit par leur quête commune de liberté : la première, une jeune femme rigoureuse, captivée par la violence et l’abus de son mari, et l’autre, une mystérieuse adolescente aux cheveux verts avec ses propres ennuis causés par la dominance masculine.

Le film commence au poste de sécurité de l’aéroport de Séoul où la fille aux cheveux verts se fait détecter par la protagoniste, agent aéroportuaire, après avoir essayé de transporter de la drogue dans ses chaussures, une rencontre marquante qui ouvre la voie au départ d’une relation entre elles.

Le film bascule vers des scènes de maltraitance vécue par la femme au sein du foyer conjugal illustrant ainsi ses motifs d’échappée, avant de décider, en compagnie de la jeune fille, de s’embarquer dans le trafic de stupéfiants pour revendiquer leur liberté.

Han Shuai est une réalisatrice et scénariste chinoise, dont le premier long métrage « Summer Blur » a remporté le Grand Prix lors du Festival international du film de Berlin en 2021, ainsi que d’autres prix dans des festivals prestigieux. Elle est également auteure et docteur en études de théâtre et de cinéma de l’Académie Centrale d’Art Dramatique en Chine.

La sélection du long métrage fiction relevant de la compétition du documentaire (CD) inclue « Green Night » de Han Shuai, Hong Kong, 2023, « Je suis rapatrié » de Zineb Chafchaouni, » Fancy Dance » d’Erica Tremblay, États-Unis, 2023, et « Six Weeks » de Noémi Veronika Szakonyi, Hongrie, 2022.

La 16ème édition du Festival international du film de femmes de Salé est organisée par l’Association Bouregreg en partenariat avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra, le Conseil préfectoral de Salé, la Commune de Salé et le Centre cinématographique marocain (CCM).