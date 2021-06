Covid-19: plus de 150 employés d’un hôpital du Texas licenciés ou ont démissionné pour refus de vaccination

L’hôpital méthodiste de Houston avait donné aux membres de son personnel jusqu’au 7 juin pour attester de leur vaccination, avec au moins une première dose, dans une note interne précisant que les récalcitrants seraient suspendus deux semaines sans solde, puis renvoyés. Quelque “153 employés ont soit démissionné au cours de la période de suspension de deux semaines, soit ont été licenciés aujourd’hui”, a déclaré, mardi, la porte-parole de l’établissement Gale Smith.

“Les employés qui se sont conformés (à la directive) pendant la période de suspension sont revenus au travail le jour après leur mise en conformité”, a-t-elle ajouté.

Des employés avaient porté plainte contre l’hôpital, estimant l’obligation de vaccination illégale car les vaccins n’ont été approuvés par les autorités sanitaires américaines que dans le cadre d’une procédure d’utilisation d’urgence.

La plainte avait été rejetée par une juge selon qui la sécurité des vaccins n’est pas en cause. Houston abrite le plus grand complexe médical au monde, le Texas Medical Center, un quartier tentaculaire qui comprend des hôpitaux et des centres de recherche. Le centre emploie au total plus de 106.000 personnels soignants et reçoit quelque 10 millions de patients par an.