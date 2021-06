La France dévoile son “plan d’action climat” dans le domaine agricole

Ce “plan d’action climat”, censé permettre au pays d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a été publié par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Le Premier ministre, Jean Castex, avait demandé en fin d’année dernière à quatre ministères (Transition écologique, Agriculture, Economie et Finances, Cohésion des territoires), couvrant des secteurs majeurs en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de rédiger cette feuille de route.

L’objectif de cette feuille de route est de renforcer “la mise en cohérence des politiques publiques avec les engagements de la France en matière de climat”.

Cette démarche répond à une recommandation formulée par le Haut Conseil pour le Climat. Elle a vocation à couvrir le périmètre le plus large possible en termes de politiques publiques.

Dans son document d’une quarantaine de feuillets, le ministère défend les actions qu’il a engagées, notamment avec les crédits du plan de relance et se dit décidé à “accélérer le développement de pratiques agricoles permettant d’atténuer” les émissions: réduction de l’utilisation des engrais de synthèse, valorisation des effluents pour produire de l’énergie (méthanisation), accroissement des surfaces en agriculture biologique mais aussi à “Haute valeur environnementale” (HVE)…

Pour augmenter le “potentiel de séquestration du carbone dans les sols agricoles”, le ministère défend notamment la plantation de haies et la préservation des prairies permanentes.

Il souligne aussi la nécessaire “évolution des connaissances, outils et compétences”, via la recherche et l’enseignement agricole, pour favoriser l’adoption de “nouvelles pratiques”.

Ce plan “sera actualisé régulièrement pour tenir compte de l’avancement de ces actions et l’atteinte des objectifs”, souligne le ministère dans un communiqué.

Le financement de la politique agricole de la France repose en grande partie sur les fonds de la politique agricole commune (PAC), dont la nouvelle mouture est encore négociée à Bruxelles.