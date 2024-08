Des Palestiniens saluent au Caire le soutien apporté par le Roi Mohammed VI à Gaza

Le Maroc, conformément aux Hautes Instructions du Roi, a acheminé d’importantes aides humanitaires et médicales à Gaza par voie terrestre inédite, a rappelé le président du conseil d’administration de l’Université, Khalil Abou Foul, à l’issue d’un atelier de formation sur l’utilisation des « Cloud Infrastructures » et de la plateforme d’enseignement à distance, qui ont été remis lundi par l’Agence Bayt Mal Al-Qods à la présidence de l’Université.

Le soutien du Royaume au système éducatif à Gaza, à travers notamment la prise en charge des frais d’inscription de plus de 300 étudiants à la Faculté du Roi Hassan II et la délivrance de certificats de fin d’études à 46 d’autres, témoigne du grand intérêt que porte le Maroc à ce secteur vital, a poursuivi M. Abou Foul.

Pour sa part, le président de l’Université, Omar Milad, a salué la position constante du Maroc à l’égard de la cause palestinienne, rappelant les différentes initiatives lancées par le Royaume en faveur du renforcement et de la promotion du système éducatif dans la bande de Gaza. L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a organisé les 5 et 6 août au Caire un atelier de formation au profit d’ingénieurs logiciels et réseaux à l’université Al-Azhar de Gaza, visant la mise en œuvre de « Cloud Infrastructures » et d’une plateforme d’enseignement à distance.

Au terme de cet atelier, animé par des experts marocains et étrangers, des clés de fonctionnement ont été remises à la présidence de l’Université, en présence de son président et des membres de son conseil d’administration.