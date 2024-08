La coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne est « très bonne et constante » (Manuel Navarrete)

La coopération entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine sécuritaire est « très bonne et constante », a affirmé le directeur du Centre de renseignements contre le terrorisme et le crime organisé (CITCO) en Espagne, Manuel Navarrete.