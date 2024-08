Émeutes : la Grande-Bretagne renforce la sécurité des mosquées

Le ministère britannique de l’Intérieur a annoncé, dimanche, de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité des mosquées dans le pays, secoué depuis samedi par des émeutes anti-immigration.

Les mosquées « qui font face à un risque de troubles violents » pourront désormais bénéficier de mesures d’intervention rapide, a dit le Home Office, soulignant que la police, les autorités locales et les mosquées pourront demander un déploiement sécuritaire rapide afin de protéger les communautés.

L’annonce intervient au moment où plusieurs villes britanniques sont secouées par des émeutes. Ces manifestations violentes ont éclaté suite à une attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes lundi dernier à Southport (nord-ouest de l’Angleterre). L’attaque aurait été commise par un demandeur d’asile, selon les médias.

Près de 150 personnes ont été interpellées depuis l’éclatement des émeutes à l’instigation d’éléments d’extrême droite. Le gouvernement britannique a condamné, avec force, les émeutes, le Premier ministre Keir Starmer dénonçant « une brutalité d’extrême droite ». « En tant que nation, nous ne tolérerons pas les comportements criminels, l’extrémisme dangereux et les attaques racistes qui vont à l’encontre de tout ce que représente notre pays », a dit, pour sa part, la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper.

Par ailleurs, les représentants des principales religions du pays ont appelé, dimanche, a rejeté les discours de haine et de division propagés lors des émeutes. Des gens ont tenté d’utiliser la tragédie de Southport pour « semer la division et la haine », ont dit les leaders religieux dans un communiqué. « La division peut détruire les relations et l’environnement dont nous dépendons chaque jour et il n’y a pas de place pour la haine dans nos communautés », ont-ils dit.