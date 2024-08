Russie : les revenus pétroliers et gaziers en hausse de plus de 61%

Au cours de la période indiquée, les recettes pétrolières et gazières ont atteint 6.777 milliards de roubles (81,22 milliards de dollars au cours du jour), dépassant de 61,6% les chiffres de la même période de l’année précédente, précise le département dans un communiqué, imputant cette performance à la hausse des prix du pétrole russe.

Les recettes pétro-gazières se sont développées à un niveau dépassant leur montant de base, ajoute la même source, qui s’attend, au cours des prochains mois, à “un excédent constant des recettes pétrolières et gazières et des revenus supérieurs à leur niveau de base”.

Et le communiqué de préciser que l’accumulation de recettes pétrolières et gazières supplémentaires en période de prix favorables et le recours au Fonds de la richesse nationale pour couvrir le déficit des recettes pétrolières et gazières conformément aux paramètres de la règle budgétaire “garantissent la viabilité du système budgétaire face aux fluctuations des recettes pétrolières et gazières”.

Les revenus non pétroliers et gaziers affectés au budget russe pour la même période ont augmenté de 25,5% en glissement annuel pour un total de 12.970 milliards de roubles (150,37 milliards de dollars), ajoute-on.

Sur la base des résultats de janvier-juillet 2024, le budget fédéral a enregistré un déficit de 1.360 milliards de roubles (15,75 milliards de dollars), détaille le ministère, notant que les recettes budgétaires pour la période indiquée se sont élevées à 19.747 milliards de roubles (228,73 milliards de dollars), soit 35,9% de plus qu’un an auparavant, tandis que les dépenses ont augmenté de 23,3% pour un total de 21.109 milliards de roubles (244,67 milliards de dollars).