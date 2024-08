Régimes de retraite au Maroc : hausse des cotisations collectées de 7% en 2023 (rapport)

Les cotisations collectées par les régimes de retraite se sont établies à 61,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en augmentation de 7% comparativement à 2022, selon le 11ème rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. Ces cotisations ont été collectées auprès d’une population de 4,8 millions de cotisants, précise ce rapport qui vise à fournir une vision transversale sur la situation du système financier marocain, ainsi qu’une analyse des principales tendances économiques et financières.

Les prestations distribuées à 1,4 million de pensionnés ont également progressé de 3,5% à 67,2 MMDH, ajoute la même source. S’agissant des placements de ces régimes, ils ont atteint 317,4 MMDH en 2023, en hausse de 2,5% par rapport à une année auparavant. Hormis les dépôts auprès de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) de la branche long terme de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) d’un montant de 64,4 MMDH, ces placements sont composés de 54,6% de titres obligataires, de 33,6% d’actions et parts sociales et de 10,5% de placements immobiliers. Ainsi, les plus-values latentes des trois régimes de retraite (Caisse marocaine des retraites – Régime de pensions civiles « CMR-RPC », Régime Collectif d’Allocation de Retraite – RCAR et Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite – CIMR) se sont accrues de 8,9% à 21,7 MMDH. Ledit rapport révèle aussi que le déficit technique du CMR-RPC s’est dégradé à 8 MMDH, suite à une hausse plus importante des prestations (5,3%) par rapport aux cotisations (3,1%). Le déficit global du régime s’est, quant à lui, situé à 4,7 MMDH, grâce à une performance financière de 3,5 MMDH. Pour sa part, le régime général du RCAR a enregistré une amélioration de 4,4 MMDH à la faveur de la performance financière du régime. Le déficit global de ce régime s’est établi à 317 millions de dirhams (MDH), contre un déficit technique de 4,4 MMDH. Au niveau de la CIMR, le solde technique a enregistré une amélioration de 14,6% à 4,3 MMDH. Cette augmentation est due à une hausse plus importante des cotisations (9,1%) par rapport aux prestations (5,9%). Le solde financier du régime a également progressé, passant de 1 MMDH en 2022 à 3,8 MMDH en 2023, entraînant un excédent global de 7,9 MMDH.