Pourquoi le maire de l’Ile Saint-Denis s’est arrogé le droit de fermer arbitrairement le stand Maroc dans la fan zone ?

Une histoire abracadabrantesque qui révèle encore l’hostilité algérienne à l’égard de l’intégriste territoriale du Maroc. L’incident grave s’est déroulé à l’Ile-Saint-Denis dont le maire s’est arrogé le droit de fermer le stand Maroc dans la fan zone « Afrika Station », sous prétexte que l’artiste marocaine Saida Charaf a chanté « Sahara marocain, Merci président Macron ».

Le maire d’origine sénégalaise Gnabaly Mohamed (EELV), qui déclare avoir « grandi avec des valeurs algériennes », étant marié à une femme algérienne « très nationaliste » , se justifie dans un communiqué confus et approximatif sur sa décision arbitraire de fermer le stand Maroc.

Il invoque des raisons de « neutralité » et de « bonne entente entre les peuples ». Des propos qu’il ne respecte pas pour avoir revendiqué auprès de la presse algérienne sa grande proximité avec l’Algérie, parrain des séparatistes du Polisario, et a affirmé que son épouse algérienne est « très nationaliste ».

Non seulement ce maire a fermé le stand Maroc mais il a exigé de l’ambassade du Maroc et des autorités consulaires de présenter des excuses. Ce à quoi, il a reçu une telle avalanche de protestations des internautes marocains qu’il a dû fermer son compte twitter.

Le jour de l’inauguration de stand Algérie, le maire Gnabaly Mohamed, tout sourire, accueillit les officiels algériens et le drapeau des séparatistes du Polisario étaient bien présent à l’Ile-Saint-Denis. De quelle neutralité parle-t-il ?

La scène de la fan zone « Africa Station », installée à proximité du Village Olympique sur l’Île-Saint-Denis en région parisienne, a vibré, jeudi soir, aux rythmes des artistes marocains Saida Charaf et Lartiste, offrant au public une belle soirée vibrante .

Dans une atmosphère de joie et d’enthousiasme, Saida Charaf et Lartiste se sont succédés sur scène pour interpréter un florilège de leurs répertoires musicaux riches en rythmes et en mélodies au grand bonheur d’un public nombreux et hétéroclite.

Les spectateurs, conquis par la puissance de leurs voix et l’envoûtement de leurs performances, ont chanté en chœur les tubes emblématiques des deux artistes.