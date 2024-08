UA : 10,4 millions de dollars pour soutenir CDC-Afrique dans la lutte contre la Mpox

Dans un communiqué publié vendredi, le CDC-Afrique a annoncé que le Comité des Représentants Permanents (COREP) de l’UA a approuvé d’urgence ce montant provenant des fonds COVID afin de soutenir ses efforts pour continuer de lutter contre la maladie, également appelée variole du singe.

Le financement débloqué par le COREP vise à compléter les efforts des gouvernements africains et ceux des partenaires pour renforcer les aspects critiques dans la lutte contre la Mpox, a expliqué le communiqué, citant l’amélioration de la surveillance de l’épidémie et le déploiement des ressources humaines, l’augmentation de la capacité en laboratoire et le séquençage génomique, le renforcement de la collecte et de l’analyse des données.

Il s’agit également de l’amélioration de la gestion des cas, de la prévention, du contrôle des infections, de la communication sur les risques et de l’engagement communautaire, ainsi que l’amélioration de l’accès et la distribution des vaccins, des diagnostics et des fournitures à travers le continent.

De janvier à juillet 2024, un total de 15,074 cas de la Mpox ont été signalés dans plusieurs pays africains, dont 2.853 confirmés, a fait savoir le CDC-Afrique, faisant état de 461 décès, soit un taux de létalité de 3,06%.

Il s’agit, selon la même source, d’une augmentation de 160% des cas et de 19% des décès par rapport à la même période en 2023.