Le partenariat d’excellence liant le Maroc et l’ASEAN mis en avant à Rabat

Cette cérémonie, qui coïncide également avec la célébration de la première année du Royaume en tant que partenaire du dialogue sectoriel de l’ASEAN, a été l’occasion de saluer la coopération étroite entre le Maroc et ce groupement régional, et une opportunité de se projeter autour des perspectives de partenariat bilatéral dans plusieurs domaines.

Dans une déclaration à la MAP en marge de cette cérémonie, l’ambassadeur des Philippines au Maroc, Leslie Baja a souligné le rôle du Royaume en tant qu’allié stable et fiable dans le continent africain, notant qu’avec son statut de partenaire du dialogue sectoriel de l’ASEAN, et partant de sa position en tant que porte d’entrée incontournable vers l’Afrique et vers l’Europe, une pléthore de domaines économiques de coopération se dessinent entre le groupement régional et le Royaume.

Rappelant la création du Comité de l’ASEAN à Rabat en 2015, l’adhésion du Maroc au Traité d’amitié et de coopération de l’ASEAN en 2016 et son adhésion en tant que membre observateur de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN en 2020, outre son statut de membre associé de l’Organisation des ministres de l’éducation de l’Asie du Sud-Est obtenu en 2021, le diplomate a relevé que le partenariat de dialogue sectoriel avec le Maroc revêt une dimension multiforme de coopération à l’horizon 2028.

A cette occasion, il a souligné que l’ASEAN ambitionne d’amorcer avec le Maroc la mise en place des programmes d’opérationnalisation pratique de la coopération pour les cinq prochaines années, afin d’établir le cadre général de la coopération et développer les échanges commerciaux, politiques et culturels.

Cette cérémonie a été l’occasion de mettre en avant les valeurs communes de l’ASEAN et de consolider les liens solides entre les pays membres et leurs partenaires pour la paix et la prospérité dans la région et dans le monde.

Ont pris part à cette cérémonie de levée du drapeau de l’ASEAN, une pléiade de personnalités du monde diplomatique, dont des ambassadeurs accrédités au Maroc et des responsables marocains et étrangers.

Créée en Thaïlande en 1967, l’ASEAN compte dix États membres : Indonésie, Philippines, Vietnam, Laos, Cambodge, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Birmanie et Brunei.