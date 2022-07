Côte d’Ivoire : une nouvelle découverte importante de pétrole et de gaz naturel

Une seconde découverte importante de pétrole brut et de gaz naturel vient d’être faite en Côte d’Ivoire par la société pétrolière italienne Eni et son partenaire PETROCI Holding, selon un communiqué du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie.