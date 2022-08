Climat : le ministre gabonais de l’Environnement pour “une Afrique unie”

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre de la semaine africaine du climat qui se tient au Gabon (29 août au 2 septembre), le ministre gabonais a souligné l’importance de profiter de la présence de toutes les délégations présentes à ce grand événement pour proposer des solutions communes à la crise climatique. Le Pr Lee White a regretté que l’Afrique est la région du monde qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre, mais celle qui en subit pourtant le plus de dommages.

“Nous devons nous unir pour faire avancer les choses. La Semaine africaine du climat est une conférence au cours de laquelle on ne fait pas des négociations formelles, mais du brainstorming, pour pouvoir proposer des solutions à cette crise climatique”, a t-il souligné. Le dérèglement climatique menace de plus en plus la santé humaine, la sécurité alimentaire et hydrique et le développement socio-économique en Afrique. A cet égard, le ministre gabonais s’est montré radical, en qualifiant ce problème “de question de vie ou de mort”. “Si on n’arrive pas à maîtriser les changements climatiques, nous allons avoir des centaines de milliers de morts en Afrique, et des centaines de millions de réfugiés climatiques. Les changements climatiques vont déstabiliser la moitié des pays sur le continent. C’est une menace à la stabilité de notre continent”, a-t-il mis en garde. “C’est une menace à la stabilité de notre écosystème et notre planète. Si on n’arrive pas à trouver des solutions, le continent africain va être complètement déstabilisé. C’est ça l’enjeu. C’est pour ça qu’on doit être solidaires et proposer des solutions qu’on va pouvoir soumettre à la Cop27” , a martelé le Pr. Lee White. Cette énième rencontre pour la cause environnementale porte donc d’énormes attentes, afin que les mécanismes de lutte contre le changement climatique en Afrique se mettent réellement en marche.

La Semaine africaine du climat connaît la participation de chefs d’État et de gouvernement, responsables et experts venus des quatre coins du monde pour prendre part à ces assises, prélude à la COP-27 prévue en Égypte. Le Royaume du Maroc est représenté à cet événement climatique d’envergure par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Prennent également part à cette manifestation Nasma Jrondi et Zainab Rachdi, respectivement Experte Senior Air & Climat et chargée de programme au sein de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.