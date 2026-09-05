Cisjordanie : l’ambassadeur américain Mike Huckabee affirme qu’Israël doit garantir la sécurité des Palestiniens

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a déclaré samedi que le gouvernement israélien avait la responsabilité d’assurer la sécurité des Palestiniens en Cisjordanie occupée, après une recrudescence des attaques de colons.

Un message adressé au gouvernement israélien

L’ambassadeur américain en Israël a déclaré samedi que le gouvernement israélien avait la responsabilité d’assurer la sécurité des Palestiniens en Cisjordanie occupée, après une recrudescence des attaques de colons. « L’un des messages que nous avons transmis et que nous continuerons de transmettre est que les habitants de ces communautés ont le droit de vivre en sécurité et que le gouvernement a la responsabilité de veiller à ce que ce soit le cas », a affirmé Mike Huckabee à des journalistes lors d’une rencontre avec des Palestino-Américains en Cisjordanie, à Turmus Ayya.

Un contexte de violences croissantes en Cisjordanie

Cette déclaration intervient alors que les violences se sont multipliées ces derniers mois en Cisjordanie occupée, entre attaques de colons contre des villages palestiniens et raids réguliers de l’armée israélienne, dans un contexte de tensions persistantes depuis l’attaque du 7 octobre 2023.