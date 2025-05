Brice Clotaire Oligui Nguema officiellement investi président du Gabon

Brice Clotaire Oligui Nguema a été officiellement investi samedi président du Gabon, après avoir remporté l’élection présidentielle du 12 avril dernier organisée au terme de la Transition politique entamée en août 2023.

La cérémonie d’investiture, qui a eu lieu dans un stade archicomble de Libreville, a été marquée notamment par la présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de présidents de parlements, de représentants d’institutions internationales, ainsi que de délégations étrangères.

Brice Clotaire Oligui Nguema (50 ans) a prêté serment devant le président et membres de la Cour constitutionnelle, en présence des membres du parlement gabonais, en tant que premier président du pays pour un mandat de sept ans.

Dans son discours, M. Nguema a affirmé que son élection à la magistrature suprême de son pays met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l’ordre constitutionnel.

Soulignant sa détermination à consolider les acquis démocratiques du pays, il a estimé que le peuple gabonais, qui a fait son choix démocratique lors de la présidentielle du 12 avril, aspire à un véritable changement et un renouveau démocratique et économique.

Mettant en avant son projet pour un Gabon nouveau en phase avec ces aspirations, le président élu a promis de mettre fin à l’impunité et à la corruption en vue d’asseoir les mécanismes d’une administration performante et d’installer l’État de droit.

Remerciant les institutions internationales et les partenaires du Gabon pour avoir accompagné la transition politique, il a annoncé l’organisation des élections législatives et locales respectivement les 27 septembre et 11 octobre prochains.

« Désormais, le Gabon est membre à part entière des Etats démocratiques et sera à tout jamais un modèle type de transition réussie », a dit le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, dans une allocution en tant que facilitateur de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) pour la transition gabonaise.

Élu à la majorité absolue au premier tour de la Présidentielle du 12 avril avec 94,85% des voix, Brice Oligui Nguema a dirigé la transition politique pendant vingt mois.

A rappeler que cette investiture intervient dans un contexte où le Gabon retrouve sa place au sein de l’Union africaine (UA), après que le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA a décidé mercredi dernier la levée de sa suspension de toutes les activités de l’organisation continentale.