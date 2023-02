Brésil : démantèlement d’une nouvelle branche du plus grand réseau de trafic de cocaïne vers l’Europe

L’organisation criminelle est commandée par l’ancien policier Sérgio Roberto de Carvalho, qui est en prison depuis l’année dernière en Hongrie.

La structure démantelée utilisait les ports de l’État d’Espírito Santo (sud-est) pour envoyer d’importantes quantités de cocaïne vers l’Europe, dissimulée dans des cargaisons de marbre et de granit. Elle a été démantelée lors d’une opération qui a couronné un an et demi d’enquêtes, a rapporté la Police Fédérale dans un communiqué.

L’opération a mobilisé des dizaines d’agents de la police fédérale pour exécuter cinq mandats d’arrêt et 14 mandats de perquisition dans les États d’Espírito Santo, Paraná, Sao Paulo, Santa Catarina et Pernambuco, selon le communiqué.

Un autre mandat d’arrêt a été envoyé pour être exécuté par les autorités hongroises et, malgré le fait que les autorités brésiliennes n’aient pas identifié l’accusé, il semble qu’il s’agit d’une autre mesure contre Carvalho lui-même, connu sous le nom d'”Escobar brésilien” et qui est dans une prison de Budapest depuis juin de l’année dernière.

L’enquête contre ce gang a commencé en octobre 2021 lorsque la police a saisi 350 kilos de cocaïne qui sont arrivés dans un camion vers un port d’Espírito Santo et qui seraient introduits dans un chargement de granit sur un navire qui mettrait le cap sur la France.

Les informations fournies par un homme d’affaires, un ancien policier et le chauffeur du camion, arrêté pour être le responsable de la cargaison, ont permis d’identifier les autres membres de l’organisation.

Les preuves contre les membres du réseau ont été recueillies grâce à une enquête à laquelle ont collaboré des procureurs de l’administration fiscale fédérale et des services de police des États-Unis et d’Europe.

L’enquête a permis d’établir que la drogue saisie avait été acquise en Europe et était destinée au port du Havre (France), d’où elle serait distribuée vers d’autres pays européens.

Selon la police fédérale, la structure était contrôlée par “l’une des plus grandes organisations criminelles en activité au Brésil et dirigée par le trafiquant de drogue connu sous le nom de “Escobar brésilien”, qui est considéré comme l’un des plus grands fournisseurs de drogue actifs au monde”.

Carvalho fait l’objet d’une enquête dans plusieurs pays pour avoir expédié des tonnes de cocaïne depuis les ports brésiliens, en particulier Santos et Paranaguá, et essayait d’utiliser Espírito Santo comme alternative pour les expéditions, ajoute le communiqué.