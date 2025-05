Attaque outrancière de l’Algérie contre les Emirats arabes unis

Dans un « éditorial » déversé sur un ton martial, la Télévision nationale algérienne (ENTV) a accusé vendredi, dans son JT de 20H, les Emirats arabes unis d’avoir mené une « attaque grave contre les constantes du peuple algérien », et d’avoir tenté de « semer le doute sur ses origines et sa riche histoire ».

Et de menacer de « couper la main tendue, amputer le pied et tirer la langue lâche […] des nains qui dirigent l’Etat artificiel des Emirats ». Des propos d’une rare violence qui sidèrent et laissent pantois.

Pourquoi tant de haine ? Tout est parti d’une émission de la chaîne Sky News Arabia et notamment de son invité l’historien algérien, Mohamed Belghit. Ce dernier a affirmé qu' »il n’existe pas de culture amazighe ». « C’est un projet idéologique franco-sioniste par excellence. Il n’existe pas une chose qui s’appelle amazighité, il y a ce qu’on appelle berbère ou berbérité « , a-t-il soutenu.

La journaliste (d’origine algérienne) a beau tenté de le reprendre en lui rappelant que l’Amazighité est un fait, l’historien persiste et signe, niant l’identité amazighe dans tout son ensemble.

« les Berbères sont en réalité des Arabes », a-t-il argué sur Sky News Arabia, basée à Abou Dhabi.

Pour Alger, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une « tentative désespérée de la part d’entités hybrides, dépourvues d’origine et de souveraineté » de déstabiliser l’Algérie.

Les Emirats sont « devenues une fabrique de la discorde et de diffusion de poisons idéologiques, exploitant des marchands d’idéologie dans le parcours de l’histoire », selon la Télévision étatique algérienne pour qui « cette dangereuse escalade médiatique de la part de l’État artificiel des Emirats a franchi toutes les lignes rouges concernant l’unité et l’identité du peuple algérien ».

« L’incitation médiatique portant atteinte à l’identité du peuple algérien ne passera pas sans rendre des comptes, tant sur le plan moral que populaire. Porter atteinte à l’unité du peuple algérien n’est pas une simple offense médiatique, mais un acte d’agression contre les valeurs, la souveraineté et le destin commun. Cela ne vise qu’à gagner davantage d’allégeance auprès de ceux que la stabilité et le progrès de l’Algérie dérangent profondément », poursuit le média étatique.

Et de menacer: l’Algérie « ne pleurera pas sur les ruines de ce qu’elle a offert comme soutien et appui à cet État artificiel, mais, à l’instar des fiers, elle rendra la pareille au centuple ».

Déjà en avril 2024, le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré à la presse algérienne que « partout où il y a des conflits, l’argent de cet État est présent, au Mali, en Libye, au Soudan », faisant allusion aux Emirats sans les nommer. Les Emirats ont répondu par le biais d’Anouar Karkach, conseiller diplomatique du président Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Sur X (ex-Twitter), le conseiller émirati avait évoqué un « comportement étrange et bizarre de la part de l’un des pays frères qui choisit les sous-entendus » pour s’adresser à son pays « et qui recourt à des insinuations à peine voilées sans clarifications ni explications ».

De plus en plus isolée, l’Algérie joue la surenchère, titille la fibre nationaliste des Algériens et crie au complot pour faire diversion et masquer un isolement sur la scène régionale et internationale de plus en plus marquant, où son hostilité à tout va agace de plus en plus nombre de pays de la région et bien au-delà.