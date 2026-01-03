ArrivÃ©e du prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien NicolÃ¡s Maduro aux Etats-Unis

Le prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien, NicolÃ¡s Maduro, est arrivÃ©e aux Etats-Unis en compagnie de sa femme, samedi 3 janvier, quelques heures aprÃ¨s sa capture et son exfiltration du Venezuela lors d’une opÃ©ration militaire inÃ©dite des Etats-Unis.

Le chef d’Etat vÃ©nÃ©zuÃ©lien est arrivÃ© sur une base amÃ©ricaine Ã New York selon plusieurs mÃ©dias amÃ©ricains, dont CNNÂ (Nouvelle fenÃªtre)et leÂ New York Times.

Le prÃ©sident vÃ©nÃ©zuÃ©lien NicolÃ¡s Maduro devra rÃ©pondre aux Ã‰tats-Unis d’accusations liÃ©es Ã la drogue et au terrorisme, a annoncÃ© le ministÃ¨re amÃ©ricain de la Justice.

