CAN Maroc 2025 : le Mali élimine la Tunisie aux tirs au but à Casablanca

Au stade Mohammed V de Casablanca, le Mali a éliminé la Tunisie en 8es de finale de la CAN 2025 aux tirs au but (5-4) après un match fou conclu sur un score de 1-1, malgré une infériorité numérique dès la 26e minute.

Par Omar Bendouro

Dans un stade Mohammed V bouillant, le Mali a créé l’exploit en 8es de finale de la CAN 2025 en battant la Tunisie aux tirs au but (3-2) après un scénario haletant.

Réduit à dix dès la 26e minute suite à l’expulsion de Woyo Coulibaly, le Mali a encaissé l’ouverture du score de Firas Chaouat à la 88e, avant d’égaliser sur penalty par Lassine Sinayoko à la 90+7e, forçant les prolongations.

Sous une pluie battante, les Aigles du Mali ont remporté la séance des tirs au but contre les Aigles de Carthage, grâce notamment à deux arrêts du gardien malien Djigui Diarra.

Ils affronteront, le 9 janvier à Tanger, le Sénégal, l’un des favoris de la compétition, tombeur du Soudan (3-1) un peu plus tôt samedi.

 

