Automobile : la Norvège frôle le 100% électrique en 2025

Économie
La Norvège a frôlé son objectif de ne vendre que des voitures zéro émission en 2025, le tout électrique ayant représenté 95,9% des nouvelles immatriculations l’an dernier.

La Norvège, le plus gros exportateur d’hydrocarbures d’Europe de l’ouest, s’était fixé l’objectif, non contraignant, de ne vendre que des voitures zéro émission neuves à compter de 2025, soit dix ans avant l’Union européenne (UE).

Au total, 179.549 nouvelles voitures particulières ont été immatriculées en 2025, battant ainsi le précédent record annuel de 2021, a annoncé vendredi le Conseil norvégien d’information sur le trafic routier (OFV).

Le gouvernement avait décidé d’abaisser de 500.000 couronnes (42.500 euros) à 300.000 couronnes en 2026 le seuil à partir duquel le prix d’achat d’un véhicule électrique neuf est soumis à la TVA.

La suppression totale de cette exemption, initialement prévue pour 2027, doit être repoussée à 2028.

Par Atlasinfo (avec MAP)
